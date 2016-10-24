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郷土芸能や島唄を８００人楽しむ　鹿児島市で舞台上演

(2016 10/23 22:28)
かねや太鼓の音に合わせて踊る「東鹿篭太鼓踊り」＝２３日、鹿児島市民文化ホール
　鹿児島県内に伝わる伝統芸能や踊りなどを披露する第２０回かごしま郷土芸能（ＮＨＫ鹿児島放送局、南日本新聞社主催、ＪＴ南九州支社、エヌシーガイドショップ協賛）が２３日、鹿児島市民文化ホールであった。県内４地域に伝わる踊りや島唄を、約８００人が楽しんだ。
　王子町鉦（かね）踊り（鹿屋市）をはじめ、山田楽太鼓踊り（薩摩川内市）、東鹿篭（かご）太鼓踊り（枕崎市）などが上演。稲造踊り（霧島市）では農家の父親が道楽息子を叱ったり、畑仕事の邪魔をする子牛らとユーモラスなやりとりをしたりで、会場の笑いを誘った。
　また奄美大島と喜界島それぞれの島唄も演奏、味わい深い歌声が観衆を魅了した。
 
（記事全文は２４日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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