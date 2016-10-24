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薩摩川内市長選、岩切氏が３選

(2016 10/23 22:26)
　任期満了に伴う薩摩川内市長選挙は２３日投開票があり、現職の岩切秀雄氏（７４）＝無所属、自民、公明推薦＝が、新人で元市議の小田原勇次郎氏（５４）＝無所属＝を破り、３選を果たした。
 
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