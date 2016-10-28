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１１月１２、１３日に鹿屋で全国丼サミット　ご当地丼２４種集結

(2016 10/27 22:45)
全国丼サミットをＰＲする関係者＝鹿屋市役所
　全国のご当地丼を味わえる「全国丼サミットｉｎかのや２０１６」が１１月１２、１３の両日午前１０時～午後４時、鹿屋市の霧島ケ丘公園で開かれる。２４種類の丼が、１杯３００～８５０円で販売される。入場は無料。
　地域おこしを図ろうと、実行委員会が誘致した。石川県の「能登牡蠣（かき）ぶっかけ丼」や、福島県の「伊達の牛タン・鶏そぼろ丼」など、各地自慢の丼が集まる。鹿児島県内からは、かのや豚ばら丼３種類（鹿屋市）、黒豚温たまらん丼（指宿市）などがブースを出す。
　両日は午前９時〜午後４時半、大姶良小・中学校、高須小など鹿屋市内６カ所の臨時駐車場から無料シャトルバスが出る（小・中学校のみ１２日午前中は運休）。問い合わせは市農林水産課＝０９９４（３１）１１１７。
 
（記事全文は２８日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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