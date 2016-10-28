児玉天南しのび琵琶披露　鹿児島市・興国寺墓地で慰霊祭

(2016 10/28 00:45)

薩長同盟締結の席で薩摩琵琶を披露したとされる児玉天南の慰霊祭が２７日、鹿児島市冷水町の興国寺墓地であった。子孫ら約２０人が参列し、琵琶の弾奏を聴きながら先人をしのんだ。薩摩琵琶同好会監修の書籍「薩摩琵琶」などによると、１５０年前に京都の小松帯刀邸で極秘裏に行われた薩長会談は、表向き琵琶会の名目だった。当時２１歳の児玉天南（本名・利純）の勇壮な弾奏に、木戸孝允や坂本龍馬らも「感涙した」と伝わる。あいにくの小雨降る中、出席者らは墓前で祝詞や玉串をささげて当時に思いをはせた。「蓬莱（ほうらい）山」の琵琶弾奏もあり、多くの藩士が眠る墓地は荘厳な雰囲気に包まれた。