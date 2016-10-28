児玉天南しのび琵琶披露 鹿児島市・興国寺墓地で慰霊祭
(2016 10/28 00:45)
薩摩琵琶同好会監修の書籍「薩摩琵琶」などによると、１５０年前に京都の小松帯刀邸で極秘裏に行われた薩長会談は、表向き琵琶会の名目だった。当時２１歳の児玉天南（本名・利純）の勇壮な弾奏に、木戸孝允や坂本龍馬らも「感涙した」と伝わる。
あいにくの小雨降る中、出席者らは墓前で祝詞や玉串をささげて当時に思いをはせた。「蓬莱（ほうらい）山」の琵琶弾奏もあり、多くの藩士が眠る墓地は荘厳な雰囲気に包まれた。
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