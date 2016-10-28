日韓高校球児が交流　韓国強豪・野塔高、鹿屋で合宿

(2016 10/28 20:00)

韓国の高校野球の強豪、野塔（ヤタプ）高校野球部が２７日、鹿屋市で合宿に入った。１１月２日まで滞在し、鹿屋中央高校野球部などとの合同練習を通じて、互いのプレースタイルの良さを学ぶ。野塔高は京畿道（キョンギド）城南（ソンナム）市にある私立高。野球部は韓国上位１０校に入る名門で、メジャーリーガーや韓国プロ野球の選手を多数輩出している。韓国と草の根の交流を２５年間続ける鹿屋市の市民グループ串良全北会の活動が縁で、来鹿した。２７日は串良平和公園野球場で歓迎式があり、中西茂市長や全北会の朝倉耕二会長が、黒豚や温泉水を贈った。その後、野塔高の選手ら４５人と鹿屋中央高３０人が一緒にノックを受け、試合形式の練習もした。