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１１月の文化祭で輝く　伊佐農林高生が歩き方学ぶ

(2016 10/29 20:31)
樹山かよさん（右から２人目）から歩き方を教わる３年生＝伊佐市の伊佐農林高校
　伊佐市大口原田の伊佐農林高校で２４日、霧島市の芸能プロダクション主宰、樹山かよさん（４２）を招いたファッションショー講座があった。生活情報科生活コース２、３年生２６人が１１月１１日の文化祭に向け、舞台上でさらに輝く歩き方や見せ方を学んだ。
　生活コース生は文化祭で、ウエディングドレスや浴衣など手製の衣装によるファッションショーを開く。
 
（記事全文は３０日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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