スイフヨウ咲き誇る 鹿児島市の牧さん宅
(2016 10/29 22:00)
スイフヨウは、１日だけ咲いてしぼむ「一日花」。朝から夕にかけて、酒に酔ったように花の色を白からピンクに変えることから、「酔」の名が付く。ゆっくりと色を変える様子を、近所の人たちも楽しんでいる。
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