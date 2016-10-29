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スイフヨウ咲き誇る　鹿児島市の牧さん宅

(2016 10/29 22:00)
２階建ての屋根近くまで成長し、びっしりと花をつけるスイフヨウ＝２９日、鹿児島市
　鹿児島市桜ケ丘２丁目の牧宏さん（７１）宅で、スイフヨウ（酔芙蓉）の花が見頃を迎えている。２階建ての家を覆うように咲き誇る姿は圧巻だ。
　スイフヨウは、１日だけ咲いてしぼむ「一日花」。朝から夕にかけて、酒に酔ったように花の色を白からピンクに変えることから、「酔」の名が付く。ゆっくりと色を変える様子を、近所の人たちも楽しんでいる。
 
（記事全文は３０日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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