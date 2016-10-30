測量開始へくい打ち式 東九州道・志布志ＩＣ－夏井ＩＣ間

(2016 10/30 13:00)

東九州自動車道の日南・志布志道路のうち、志布志インターチェンジ（ＩＣ）－夏井ＩＣ間（３．７キロ）の「中心くい打ち式」が２９日、志布志市の志布志ＩＣ建設予定地近くであった。今後、測量が開始され、整備が本格化する。式は香月小学校体育館であり、国土交通省をはじめ、鹿児島県や沿線自治体、県関係国会議員ら約１００人が出席した。東九州自動車道は、同区間と日南東郷ＩＣ－油津ＩＣ（３．２キロ）の新規事業化が４月に決定した。油津－夏井間は事業化のめどが立っていない。