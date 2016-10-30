佐多岬土産「本土最南缶」 南大隅高生が３年かけ開発

(2016 10/30 20:20)

南大隅町の南大隅高校が３年前から開発を進めていた土産品「本土最南缶」が完成、生徒らが町内のイベントで試験販売を始めた。客の意見を参考に商品を改良し、２０１８年度の佐多岬の整備完了に合わせて本格的に売り出す予定だ。缶はふた付きの円筒形で高さ１５センチ、直径７センチ。中には、南大隅のキャラクターの絵が付いたハンカチやステッカーなどを詰め合わせた。缶の図柄は３種類で、いずれも佐多岬灯台の風景写真に「本土最南端到達記念」などの文字を記してある。