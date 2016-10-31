鹿児島マラソンアンバサダーに恵さん、遠藤さん
(2016 10/31 23:00)
２０１７年３月５日開催の「鹿児島マラソン２０１７」（鹿児島市など実行委員会主催、南日本新聞社共催）のゲストランナー４人と、アンバサダー２人が決まった。新たなアンバサダーには、地元出身で市ふるさと大使のタレント恵俊彰さん（５１）と、サッカーＪ１ガンバ大阪の遠藤保仁選手（３６）が就任する。
アンバサダーは、鹿児島マラソンを盛り上げるため、県内外で大会をＰＲする。
ゲストランナーは、フルマラソンは北京五輪競泳銅メダリストでタレントの宮下純一さん（３３）＝同市出身＝と、ソウル五輪マラソン代表の荒木久美さん（５１）＝霧島市在住、ファンランは大会オフィシャルアドバイザーの千葉真子さん（４０）、タレントの石原良純さん（５４）。
アンバサダーは、鹿児島マラソンを盛り上げるため、県内外で大会をＰＲする。
ゲストランナーは、フルマラソンは北京五輪競泳銅メダリストでタレントの宮下純一さん（３３）＝同市出身＝と、ソウル五輪マラソン代表の荒木久美さん（５１）＝霧島市在住、ファンランは大会オフィシャルアドバイザーの千葉真子さん（４０）、タレントの石原良純さん（５４）。
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