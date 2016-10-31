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鹿児島、山口の偉人ずらり　薩長同盟１５０年記念切手シート発売

(2016 10/31 22:00)
発売された薩長同盟の切手シート
　薩長同盟１５０年を記念した切手シートの発売が３１日、鹿児島、山口両県の郵便局で始まった。８２円切手１０枚には、西郷隆盛や大久保利通、伊藤博文、木戸孝允ら偉人と、両県のゆるキャラが並ぶ。
　２年後の明治維新１５０年記念切手シリーズの特別版。３年前から維新企画に取り組む山口県萩市からの打診を受け、実現した。鹿児島市の城山山頂から眺めた桜島や、萩城跡（山口県萩市）の写真も載せた。１シート１３００円、鹿児島側で１５００枚売られる。
 
（記事全文は１日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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