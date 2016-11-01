金峰山展望所お披露目、ウオーキングに１３０人　南さつま

(2016 11/01 23:30)

南さつま市の金峰山で１０月２３日、ウオーキングイベントがあり、市内外から約１３０人が参加した。あいにくの雨だったが、仮装する若者もおり、マイペースで登山を楽しんでいた。新展望所のオープニングセレモニーもあった。参加者は標高約２２０メートルの金峰２０００年橋を出発。１時間ほどかけ、同約５５０メートルの駐車場に到着し、風船を飛ばして金峰山展望所の落成を祝った。総工費約４５００万円で、水洗トイレや休憩スペース付き。金峰地区の食生活改善推進員の振る舞い鍋や、有志が手作りしたそばなども提供された。