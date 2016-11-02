Ｈ２Ａロケットが打ち上げ 種子島宇宙センター

(2016 11/02 15:25)

２日午後３時２０分、南種子町の種子島宇宙センターから、気象衛星ひまわり９号を搭載したＨ２Ａロケット３１号機が打ち上げられた。目標の静止遷移軌道には、約３０分後に到達するとみられる。