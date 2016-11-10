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川内港に食と物産の館完成、１１日オープン

(2016 11/10 13:00)
落成式でテープカットをする関係者＝９日、薩摩川内市港町
　川内市漁協が、薩摩川内市港町の川内港高速船ターミナル隣に建設していた物産館兼レストラン「川内とれたて市場」が完成し、９日落成式があった。１１日に正式オープンする。
　物産館では甑島周辺など近海で水揚げされた鮮魚や地元産の農産物、加工品を販売。レストランは約８０席で、甑島の養殖クロマグロや旬の地魚を使った定食、すしなどを提供する。
　営業時間は物産館が午前１０時～午後５時（４～９月は午後６時まで）食堂は午前１１時～午後３時。いずれも第２、４火曜と年末年始は休み。
 
（記事全文は１０日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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