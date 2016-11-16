Ｗ杯最終予選で大迫初先発　母校・鹿児島城西高の後輩ら声援

(2016 11/16 13:00)

サッカーＷ杯アジア最終予選で初先発したＦＷ大迫勇也（２６）の母校・鹿児島城西高（日置市）では１５日夜、サッカー部員ら約２０人が注目を集める先輩の活躍に熱い声援を送った。２、３年生部員１８人は校舎ロビーのテレビ前で、「大迫、ゴールゴール」と大合唱。大迫は序盤から高いボールキープ力を見せるなど存在感を発揮。シュートだけでなく、精度の高いパスで好機を演出した。部員らは歓声と拍手で、先輩の活躍を後押ししていた。