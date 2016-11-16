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曽於高生がフリーペーパー創刊　地元の魅力発信

(2016 11/16 20:00)
フリーペーパー「Ｓｏｏｔｏｐｉａ」を手にする曽於高校の生徒や商工会関係者ら＝曽於市末吉
　曽於高校の生徒が地域を紹介するフリーペーパー「Ｓｏｏｔｏｐｉａ（そおとぴあ）」を創刊した。高校生の視点で魅力を発信しようと企画。曽於市内の神社を巡ったルポや学校紹介を収めた創刊号を、１２日に末吉であったそお市民祭で配布した。
　目玉は、市観光特産開発センターが実施する「幸運の財大吉（たからだいきち）神社巡り」ツアーの体験ルポ。財部、大隅、末吉の３地域の神社を訪ね、乳房から水が飛び出す「おっぱい地蔵」が鎮座する檍（あおき）神社など五つの神社を紹介した。
　費用は曽於市、同市商工会の補助金と、広告で賄った。Ｂ５判、１２ページ。１万５０００部発行。自治会加入世帯に配布するほか、道の駅などにも置く。来年３月をめどに第２号を発行予定。
 
（記事全文は１７日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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