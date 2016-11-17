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未利用資源使った料理　鹿児島女子短大とホテルが６品を共同開発　

(2016 11/17 13:00)
鹿児島女子短大の学生が開発した「クロマグロコラーゲン餃子」（左下）など６品
　鹿児島女子短大の学生が、地場産の養殖クロマグロの頭部や桜島小ミカンの皮など利用されることが少ない「未利用資源」の食材を使ったメニュー６品を、鹿児島サンロイヤルホテルと共同で作った。一部は商品化を目指す。１２日、同ホテルで発表会があり、関係者約５０人が試食した。
　開発したのは、桜島小ミカンの皮を使ったケーキとようかん、クロマグロの頭部を使ったギョーザ、錦江湾で取れたひじきのハンバーグ、桜島大根もち、桜島大根の葉を使ったあえ物の６品。

料理の説明をする鹿児島女子短大の学生＝１２日、鹿児島市のサンロイヤルホテル
 
（記事全文は１７日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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