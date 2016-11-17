ボージョレ・ヌーボー解禁

(2016 11/17 23:00)

フランス産ワイン新酒「ボージョレ・ヌーボー」が１７日午前０時に解禁された。鹿児島市のファミリーマート天文館店のカウントダウンイベントには約７０人が集結。クラッカーを鳴らして一夜限りのお祭りを楽しんだ。天候に恵まれた今年の新酒は甘みのあるフレッシュな味わいが特長。飲食店経営の園田千鶴さん（５６）は「全種類買ったので楽しみたい」と両手いっぱいにワイン。同店では１時間弱で約１００本を販売し、焼酎の本場でも人気はまだまだ健在だった。