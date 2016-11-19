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国史跡に面縄貝塚、登録文化財に旧上妻家住宅　文化審が答申

(2016 11/18 23:30)
２０１１年度に実施された面縄第２貝塚での発掘調査（伊仙町教育委員会提供）
　国の文化審議会（馬渕明子会長）は１８日、伊仙町の「面縄貝塚」を史跡に指定し、西之表市の武家屋敷「旧上妻家住宅」の主屋と門の２件を登録有形文化財（建造物）にするよう文部科学大臣に答申した。
　面縄貝塚は縄文時代後期（約３５００年前）を中心に、縄文から平安時代までの貝塚や集落跡が出土。九州と沖縄の間に位置するため、土器の製造技術をはじめ文化の波及過程などがひもとけ、九州と島々の関係性を解明する上で重要という。
　旧上妻家住宅は種子島氏の家臣だった上妻家の屋敷で、江戸時代末期の建築とされる。木造一部２階建ての主屋では床の間が板壁と種子島特有の造り、門は主柱が丸太造りの県内唯一の武家門であり、貴重とされた。
 
（記事全文は１９日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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