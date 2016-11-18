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湧水町が考案　元気体操、お披露目会　５０人が体験

(2016 11/18 20:00)
「ゆうすい体操」を体験する元気サポーター＝湧水町のいきいきセンターくりの郷
　湧水町は介護予防の一環として、オリジナルの「ゆうすい元気体操」を考案した。いきいきセンターくりの郷で８日あった元気サポーター養成講座でお披露目。約５０人が町民歌などに合わせ「心も体も元気になる」体操を体験した。
　２０１５年国勢調査確定値によると、町の高齢化率は３８．８％と県内自治体で６番目に高い。町地域包括支援センターは「高齢者の健幸度アップ」を目指し、１５年度、姶良地区地域リハビリテーション広域支援センターと共同で元気体操をつくった。
　準備体操や筋トレ体操（上半身、下半身）などの６種類。振り付けには地元で盛んな太鼓やカヌーの動きのほか、町名のアルファベット表記「ＹＵＳＵＩ・ＣＨＯ」の頭文字であるＹやＣを模した身ぶりを入れた。町民歌や同町のピアノ講師、古川玲子さん（５３）の曲に合わせる。
 
（記事全文は１９日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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