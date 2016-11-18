湧水町が考案 元気体操、お披露目会 ５０人が体験
(2016 11/18 20:00)
２０１５年国勢調査確定値によると、町の高齢化率は３８．８％と県内自治体で６番目に高い。町地域包括支援センターは「高齢者の健幸度アップ」を目指し、１５年度、姶良地区地域リハビリテーション広域支援センターと共同で元気体操をつくった。
準備体操や筋トレ体操（上半身、下半身）などの６種類。振り付けには地元で盛んな太鼓やカヌーの動きのほか、町名のアルファベット表記「ＹＵＳＵＩ・ＣＨＯ」の頭文字であるＹやＣを模した身ぶりを入れた。町民歌や同町のピアノ講師、古川玲子さん（５３）の曲に合わせる。
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