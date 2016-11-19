政府、馬毛島買収へ　米軍機訓練を移転、オスプレイも検討

(2016 11/19 06:30)

政府は、米軍空母艦載機による陸上空母離着陸訓練（ＦＣＬＰ）の移転候補地となっている無人島の馬毛島（西之表市）について、大半を所有するタストン・エアポート（東京）から買収する方向で調整に入った。政府関係者が１８日、明らかにした。沖縄の基地負担軽減策として、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）に配備中の新型輸送機オスプレイの訓練移転先としての活用も検討している。双方の代理人が１７日、売買に向けて合意書を締結。防衛省は１８日、馬毛島の土地に関する鑑定評価業務の一般競争入札を公告した。開札は１２月２０日。来年３月末までに結果を得て、実際の買収額を確定させたい意向だ。数十億円に上るとの見方が出ている。