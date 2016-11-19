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桜島で初の夜間避難訓練　高齢者搬送の安全性検証

(2016 11/19 13:00)
消防団員らの助けをもらいながら避難バスに乗り込む住民＝１８日午後６時すぎ、鹿児島市黒神町
　桜島で１８日夜、規模の大きな噴火に備えた初めての夜間避難訓練があった。消防や警察、鹿児島海上保安部などの約１８０人と住民約３０人が参加。島内の限られた照明設備や車両の明かりを使い、暗闇で高齢者や外国人観光客を安全に誘導できるかを検証した。
　消防隊員や警察官らはヘッドライトや懐中電灯、固定式照明を使って、住民らを避難用バス２台に誘導し、島内２カ所の避難所へ搬送。このほか、有村溶岩展望所で逃げ遅れた外国人観光客３人を巡視艇に乗せ、避難所近くの港に移動させる海上輸送訓練もあった。
 
（記事全文は１９日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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