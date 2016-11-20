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鹿児島レブナイズ２勝目　愛媛に８０－７７

(2016 11/20 15:49)
　プロバスケットボール男子Ｂリーグ２部西地区の鹿児島レブナイズ（鹿児島Ｒ）は２０日、鹿児島市の鹿児島アリーナで愛媛と再戦し、８０－７７で競り勝った。通算成績は２勝１４敗。
　鹿児島Ｒは２６、２７日、広島県福山市で広島と対戦する。
 
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