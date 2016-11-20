霧島市の小１と小４、「硬筆日本一」２賞をＷ受賞

(2016 11/20 23:30)

霧島市の小学生２人が、全国の硬筆コンクールで、学年別の最高賞をそれぞれダブルで受賞した。国分小学校４年の長澤美日菜（みひな）さんと、宮内小学校１年の竹之内莉乃さん。「二つも選ばれるとは思わなかった。とてもうれしい」と喜んでいる。２人が応募したのは、全国ひらがな・かきかたコンクール（応募総数１万１７１６点）と高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会（同５４８９点）。それぞれ最高賞である文部科学大臣賞と日本武道館理事長賞に輝いた。