TOP ＞ 鹿児島のニュース > くらし・文化 ＞ 文化

霧島市の小１と小４、「硬筆日本一」２賞をＷ受賞

(2016 11/20 23:30)
最高賞に輝いた長澤美日菜さん（右）と竹之内莉乃さん＝霧島市役所
　霧島市の小学生２人が、全国の硬筆コンクールで、学年別の最高賞をそれぞれダブルで受賞した。国分小学校４年の長澤美日菜（みひな）さんと、宮内小学校１年の竹之内莉乃さん。「二つも選ばれるとは思わなかった。とてもうれしい」と喜んでいる。
　２人が応募したのは、全国ひらがな・かきかたコンクール（応募総数１万１７１６点）と高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会（同５４８９点）。それぞれ最高賞である文部科学大臣賞と日本武道館理事長賞に輝いた。
 
（記事全文は２１日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
373news_twitをフォローしましょう
 
 かごしまで仕事探すなら…今週の「なんにち求人 Web版」で！
お取り寄せ、贈答なら 47CLUB（よんななクラブ）
 中規模 使い勝手いい みなみホール

フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

 
ニュース一覧 (最新 30 件)

…社会   …政治・経済   …くらし・文化   …スポーツ  


このページのトップへ▲
おはようネット
鹿児島県外にお住まいの方対象。インターネットで南日本新聞電子版をご覧になれるサービスです。
サービス案内ページ
サンプルはこちら ≫

ＰＲ特集

南日本新聞データベース

掲載記事100万件超。記事の切り抜きイメージをPDFで表示、気になる記事をスクラップ。申し込み受け付け中！

奄美なひととき

奄美に心奪われた執筆陣が、奄美群島の魅力を紹介するコラム。読んだら、行ってみたくなること間違いなし！

南日本新聞 防災プロジェクト

9月1日は防災の日。災害はいつ起きるか分かりません。日ごろから意識を高め、不測の事態に備えましょう。
hot！注目！いちおし！
ガンバレ！鹿児島ユナイテッドＦＣ応援サイト
ニュース特集 川内原発
Felia! フェリア
３７３写真館　県高校総体
南日本新聞市民公開講座 夫婦で学ぶ最新のがん医療～男性・女性特有の病気～
2016年度南日本文学賞 作品募集

ニュースランキング

コンテンツランキング

全国学力テスト
九州未来アワード
第３回地域再生大賞
Facebookもチェック!
南日本新聞社 373news.com
指原莉乃「キョンキョン、聖子ちゃんみたいになりたい」　初ディナーショーに感激
山本圭一、よしもと復帰「一人でも多くの方に笑っていただけるよう頑張る」
清 竜人25、来年6月で解散　異色“一夫多妻制”アイドル
ゲーム『龍が如く』が実写ドラマ化　完全オリジナルストーリーで配信
高橋真麻、“破局危機”を回避「大丈夫です」　番組でのケンカ暴露は反省
data-ad-region="373">

373news.comに掲載しているコンテンツの著作権は、南日本新聞社または各情報提供者にあります。2次利用の可否は読者センターまでお問い合わせください。
Copyright Minami-Nippon Shimbun. All rights reserved.