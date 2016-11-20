霧島市の小１と小４、「硬筆日本一」２賞をＷ受賞
(2016 11/20 23:30)
２人が応募したのは、全国ひらがな・かきかたコンクール（応募総数１万１７１６点）と高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会（同５４８９点）。それぞれ最高賞である文部科学大臣賞と日本武道館理事長賞に輝いた。
- 霧島市の小１と小４、「硬筆日本一」２賞をＷ受賞(11/20 23:30)
- 伊佐市長選 隈元氏が３選(11/20 22:00)
- 鹿児島市長選告示 桂田、森氏が届け出(11/20 18:30)
- 鹿児島レブナイズ２勝目 愛媛に８０－７７(11/20 15:49)
- 鹿児島ユナイテッド 最終戦飾れず５位(11/20 15:34)
- 奄美産業活性化協 旅行代理店向けにツアーモデル(11/20 13:00)
- 鹿児島県内 各地で夏日(11/20 06:30)
- 屋久島町長リコール 有効署名２６人分届かず(11/19 23:00)
- 鹿児島レブナイズ 愛媛に惜敗し１４敗目(11/19 22:00)
- 全国高校ラグビー鹿児島県予選 鹿実が３連覇(11/19 20:00)
- 桜島で初の夜間避難訓練 高齢者搬送の安全性検証(11/19 13:00)
- 鹿児島Ｕ 浅野監督との契約更新せず(11/19 10:00)
- 政府、馬毛島買収へ 米軍機訓練を移転、オスプレイも検討(11/19 06:30)
- 国史跡に面縄貝塚、登録文化財に旧上妻家住宅 文化審が答申(11/18 23:30)
- 国文祭から１年 “夢”舞台再び 曽於市民２３人が劇団と共演(11/18 22:10)
- 湧水町が考案 元気体操、お披露目会 ５０人が体験(11/18 20:00)
- 鹿児島市長選「必ず投票行く」３６％ 関心低い若い世代(11/18 13:00)
- 相次ぐ高齢者交通事故 鹿児島県警、防止へ模索(11/18 06:30)
- ボージョレ・ヌーボー解禁(11/17 23:00)
- 流鏑馬に向け台風被害の巨木撤去 曽於・住吉神社(11/17 22:00)
- 泰野小６年が地域の文化財調べ報告書 志布志市(11/17 20:00)
- 未利用資源使った料理 鹿児島女子短大とホテルが６品を共同開発 (11/17 13:00)
- 鹿児島県内マンション “表札なし”世帯が増加(11/17 06:30)
- 淡い光の道、散策 鹿児島市立美術館で晩秋の夢灯り(11/16 23:00)
- 徳之島産キャッサバ販売の島田さん アフリカ２国大使と面会(11/16 22:00)
- 曽於高生がフリーペーパー創刊 地元の魅力発信(11/16 20:00)
- Ｗ杯最終予選で大迫初先発 母校・鹿児島城西高の後輩ら声援(11/16 13:00)
- 鹿児島・鶴嶺神社でかるかん奉納 菓子文化発展祈る(11/16 06:30)
- 探査衛星「エルグ」搭載 イプシロンロケット、１２月２０日打ち上げ(11/15 23:45)
- 片道２時間、２６カ月連続 南さつまの男性、阿久根駅のライブ通い(11/15 22:25)