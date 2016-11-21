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中種子・増田小６年生、全国ラジオ体操コン銀賞

(2016 11/21 06:30)
銀賞を獲得した「ＨＯＰＥ増田」＝中種子町の増田小学校
　第３回全国小学校ラジオ体操コンクール（かんぽ生命保険主催）で、中種子町増田小学校６年生の「ＨＯＰＥ増田」が銀賞に輝いた。連覇はならなかったものの、応募チームが約６００と大幅に増えたなかで上位３賞にとどまる健闘を見せた。
　クラス８人中７人は昨年、５・６年の複式学級チームで最高賞の金賞を獲得。連覇を目指した今年は、体操の動きの型だけでなく、使う筋肉まで意識して取り組んだ。審査委員からは「運動の狙いを的確につかんでいる」と評価された。
 
（記事全文は２１日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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