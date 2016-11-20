鹿児島市長選告示 桂田、森氏が届け出

(2016 11/20 18:30)

任期満了に伴う鹿児島市長選挙は２０日告示され、新人で前同市議会議員の桂田美智子氏（６３）＝共産推薦＝と、現職で４選を目指す森博幸氏（６７）＝自民、民進、公明、社民推薦＝の２人が立候補を届け出た。いずれも無所属。投票は２７日にあり、即日開票される。

２００８年の前々回と同じ顔ぶれ。両陣営は届け出を済ませた後、早速第一声を上げ、選挙戦が始まった。

期日前投票は２１〜２６日、市役所本庁と９支所のほか、２３日は初めてイオンモール鹿児島に投票所が設けられる。２１、２２日は鹿児島大学、２４、２５日は鹿児島国際大学、２４〜２６日は勤労者交流センターでも開設される。

２７日の投票は、１５７カ所の投票所で、午前７時から午後８時まで（旧５町地域などは午後７時まで）。即日開票され、当落は同日中に判明する見込み。

１９日現在の選挙人名簿登録者数は５０万２００４人（男２２万９０３２人、女２７万２９７２人）。うち、１８歳は６１０７人、１９歳は５６６２人。