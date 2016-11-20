伊佐市長選 隈元氏が３選
(2016 11/20 22:00)
任期満了に伴う伊佐市長選挙は２０日投開票があり、現職の隈元新氏（６６）＝無所属＝が、新人で元菱刈町長の神園勝喜氏（６６）＝同＝を破り３選を果たした。
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