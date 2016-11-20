TOP ＞ 鹿児島のニュース > 政治・経済 ＞ 選挙 ＞ 市町村長選

伊佐市長選　隈元氏が３選

(2016 11/20 22:00)
　任期満了に伴う伊佐市長選挙は２０日投開票があり、現職の隈元新氏（６６）＝無所属＝が、新人で元菱刈町長の神園勝喜氏（６６）＝同＝を破り３選を果たした。
 
373news_twitをフォローしましょう
 
 中規模 使い勝手いい みなみホール
お取り寄せ、贈答なら 47CLUB（よんななクラブ）
 かごしまで仕事探すなら…今週の「なんにち求人 Web版」で！

フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

 
ニュース一覧 (最新 30 件)

…社会   …政治・経済   …くらし・文化   …スポーツ  


このページのトップへ▲
おはようネット
鹿児島県外にお住まいの方対象。インターネットで南日本新聞電子版をご覧になれるサービスです。
サービス案内ページ
サンプルはこちら ≫

ＰＲ特集

南日本新聞データベース

掲載記事100万件超。記事の切り抜きイメージをPDFで表示、気になる記事をスクラップ。申し込み受け付け中！

南日本新聞 防災プロジェクト

9月1日は防災の日。災害はいつ起きるか分かりません。日ごろから意識を高め、不測の事態に備えましょう。

奄美なひととき

奄美に心奪われた執筆陣が、奄美群島の魅力を紹介するコラム。読んだら、行ってみたくなること間違いなし！
hot！注目！いちおし！
ガンバレ！鹿児島ユナイテッドＦＣ応援サイト
ニュース特集 川内原発
Felia! フェリア
３７３写真館　県高校総体
南日本新聞市民公開講座 夫婦で学ぶ最新のがん医療～男性・女性特有の病気～
2016年度南日本文学賞 作品募集

ニュースランキング

コンテンツランキング

全国学力テスト
九州未来アワード
第３回地域再生大賞
Facebookもチェック!
南日本新聞社 373news.com
指原莉乃「キョンキョン、聖子ちゃんみたいになりたい」　初ディナーショーに感激
山本圭一、よしもと復帰「一人でも多くの方に笑っていただけるよう頑張る」
清 竜人25、来年6月で解散　異色“一夫多妻制”アイドル
ゲーム『龍が如く』が実写ドラマ化　完全オリジナルストーリーで配信
高橋真麻、“破局危機”を回避「大丈夫です」　番組でのケンカ暴露は反省
data-ad-region="373">

373news.comに掲載しているコンテンツの著作権は、南日本新聞社または各情報提供者にあります。2次利用の可否は読者センターまでお問い合わせください。
Copyright Minami-Nippon Shimbun. All rights reserved.