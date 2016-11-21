TOP ＞ 鹿児島のニュース > 政治・経済 ＞ 選挙 ＞ 市町村長選

伊佐市長選、隈元氏が３選　市議１８人も決まる

(2016 11/21 00:40)
　任期満了に伴う伊佐市長選挙と同市議会議員選挙（定数１８）は２０日投開票があり、市長選は現職の隈元新氏（６６）＝無所属＝が、新人で元菱刈町長の神園勝喜氏（６６）＝同＝を５７１票差で破り３選を果たした。
　１９人が立候補した市議選は現職１３人、元職１人、新人４人が当選した。党派別では自民１、公明１、共産１、無所属１５。
　当日有権者数は２万３３１６人（男１万６２８人、女１万２６８８人）。市長選の投票者総数は１万６６８２人（有効１万６５０７、無効１７５）、投票率は７１．５５％で前回２０１２年を５．７５ポイント下回った。市議選の投票者総数は１万６６７６人（有効１万６４２５、無効２５１）、投票率は７１．５２％で前回を５．７７ポイント下回った。
 
◇伊佐市長選開票結果
(20日午後10時5分、選管最終)
8,539隈元　　新66無現
7,968神園　勝喜66無新

◇伊佐市議選開票結果
(20日午後11時23分、選管最終)
(定数18－19、得票順)
1,324畑中　香子44共現
1,321福本千枝子67無現
1,281岩元　　努49無新
1,095左近充　諭66無現
1,053武本　進一46公新
1,011山下　和義66無現
966今村　謙作55無現
952森山　良和32無現
909緒方　重則60無現
899森田　幸一68無現
895柿木原栄一67無現
876井上　文雄73自新
829前田　和文68無現
821久保　教仁66無現
635沖田　義一69無現
558植松尚志郎77無元
521鶴田　公紀75無現
301谷山　大介33無新
177中村　泰久67無新
(案分票の小数点以下は切り捨て)
 
373news_twitをフォローしましょう
 
お取り寄せ、贈答なら 47CLUB（よんななクラブ）
 かごしまで仕事探すなら…今週の「なんにち求人 Web版」で！
 中規模 使い勝手いい みなみホール

フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

 
ニュース一覧 (最新 30 件)

…社会   …政治・経済   …くらし・文化   …スポーツ  


このページのトップへ▲
おはようネット
鹿児島県外にお住まいの方対象。インターネットで南日本新聞電子版をご覧になれるサービスです。
サービス案内ページ
サンプルはこちら ≫

ＰＲ特集

奄美なひととき

奄美に心奪われた執筆陣が、奄美群島の魅力を紹介するコラム。読んだら、行ってみたくなること間違いなし！

南日本新聞 防災プロジェクト

9月1日は防災の日。災害はいつ起きるか分かりません。日ごろから意識を高め、不測の事態に備えましょう。

南日本新聞データベース

掲載記事100万件超。記事の切り抜きイメージをPDFで表示、気になる記事をスクラップ。申し込み受け付け中！
hot！注目！いちおし！
ガンバレ！鹿児島ユナイテッドＦＣ応援サイト
ニュース特集 川内原発
Felia! フェリア
３７３写真館　県高校総体
南日本新聞市民公開講座 夫婦で学ぶ最新のがん医療～男性・女性特有の病気～
2016年度南日本文学賞 作品募集

ニュースランキング

コンテンツランキング

全国学力テスト
九州未来アワード
第３回地域再生大賞
Facebookもチェック!
南日本新聞社 373news.com
指原莉乃「キョンキョン、聖子ちゃんみたいになりたい」　初ディナーショーに感激
山本圭一、よしもと復帰「一人でも多くの方に笑っていただけるよう頑張る」
清 竜人25、来年6月で解散　異色“一夫多妻制”アイドル
ゲーム『龍が如く』が実写ドラマ化　完全オリジナルストーリーで配信
高橋真麻、“破局危機”を回避「大丈夫です」　番組でのケンカ暴露は反省
data-ad-region="373">

373news.comに掲載しているコンテンツの著作権は、南日本新聞社または各情報提供者にあります。2次利用の可否は読者センターまでお問い合わせください。
Copyright Minami-Nippon Shimbun. All rights reserved.