伊佐市長選、隈元氏が３選 市議１８人も決まる

(2016 11/21 00:40)

任期満了に伴う伊佐市長選挙と同市議会議員選挙（定数１８）は２０日投開票があり、市長選は現職の隈元新氏（６６）＝無所属＝が、新人で元菱刈町長の神園勝喜氏（６６）＝同＝を５７１票差で破り３選を果たした。

１９人が立候補した市議選は現職１３人、元職１人、新人４人が当選した。党派別では自民１、公明１、共産１、無所属１５。

当日有権者数は２万３３１６人（男１万６２８人、女１万２６８８人）。市長選の投票者総数は１万６６８２人（有効１万６５０７、無効１７５）、投票率は７１．５５％で前回２０１２年を５．７５ポイント下回った。市議選の投票者総数は１万６６７６人（有効１万６４２５、無効２５１）、投票率は７１．５２％で前回を５．７７ポイント下回った。