入院患者が不在者投票 鹿児島市立病院
(2016 11/23 06:30)
午前中は投票所が設けられ、看護師に付き添われた患者が訪れた。喜入町の会社員浜田英城さん（５６）は「病気を経験した今は、医療・看護の充実が一番の願い」と話した。午後は職員が投票箱を持って病棟を回った。
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