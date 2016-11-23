入院患者が不在者投票　鹿児島市立病院

(2016 11/23 06:30)

鹿児島市立病院で２２日、任期満了に伴う同市長選挙の不在者投票が始まり、入院患者２８人が一票を投じた。午前中は投票所が設けられ、看護師に付き添われた患者が訪れた。喜入町の会社員浜田英城さん（５６）は「病気を経験した今は、医療・看護の充実が一番の願い」と話した。午後は職員が投票箱を持って病棟を回った。