鹿児島市長選 期日前投票２万９７７７人、過去最高
(2016 11/27 13:00)
２１日に始まった鹿児島市長選挙の期日前投票は２６日に締め切られ、投票者数は過去最高の２万９７７７人と、これまで１番多かった２０１２年の前回を５５５０人上回った。選挙人名簿登録者数に占める期日前投票率は５．９３％で、前回から０．９８ポイント上昇した。
投票所は市役所本庁と９支所のほか、勤労者交流センター、鹿児島大学、鹿児島国際大学、イオンモール鹿児島にも開設。イオンは各選挙を通じて初めて設けられ、２３日に１６５２人が投票した。
投票所は市役所本庁と９支所のほか、勤労者交流センター、鹿児島大学、鹿児島国際大学、イオンモール鹿児島にも開設。イオンは各選挙を通じて初めて設けられ、２３日に１６５２人が投票した。
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