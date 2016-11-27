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えびの高原屋外アイススケート場が営業開始

(2016 11/27 06:30)
初滑りを楽しむ来場者＝２６日午前、えびの市のえびの高原アイススケート場
　えびの市のえびの高原屋外アイススケート場が２６日、今季の営業を始めた。朝から大勢のスケートファンが詰め掛け、思い思いに初滑りを楽しんだ。
　標高１２００メートルに位置する国内最南端の屋外リンク。同スケート場によると、３日前から厳しい冷え込みとなり、氷の状態は上々。今季は３万８０００人の利用を見込む。
　来年３月５日まで無休。同スケート場＝０９８４（３３）５９４６。
 
（記事全文は２７日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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