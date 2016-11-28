着物姿あでやかに　出水で武家屋敷を歩こう会

(2016 11/28 06:30)

「着物で出水武家屋敷を歩こう会」が２７日、出水市の麓武家屋敷群であった。県外や海外を含め、定員を超える８５人が参加した。あいにくの雨となったが、参加者たちはあでやかな着物姿で武家屋敷での茶道体験や写真撮影を楽しんだ。藩政時代の雰囲気が残る街並みを活用して２０１４年から実施しており、今回で９回目。参加料５５００円で着用した着物と帯、足袋は持ち帰れる仕組みが人気を集めている。南日本新聞社など地方新聞社と共同通信社による「地域再生大賞」の県代表に選ばれている。