鹿児島県施設の自販機「家賃」収入、１６年度７０００万円　入札導入で３０倍超　

(2016 11/30 13:00)

鹿児島県が、県施設に自動販売機を設置する業者から得る収入が右肩上がりで増えている。２００９年度に公募制を導入し、入札で設置業者を決める自販機を増やしているためで、１６年度は年間収入が約７０００万円に上り、公募導入前の約２３０万円の３０倍を超える。県は引き続き自販機の公募を進め、歳入確保に努める方針だ。地方自治法が改正され、０７年３月から庁舎や学校、警察署など公有施設の空きスペースを入札により貸し付けることが可能になった。県は０９年度設置分から福祉団体やＰＴＡ、生協が置く自販機を除き公募（３年契約）を始めた。初年度の公募は８９台。入札の結果、設置料は計１８３１万３０００円となり、１台平均２０万６０００円の高値が付いた。その後、年々増やし、１６年度は計４６１台のうち２１４台が公募となり、計６９８０万８０００円（１台平均３２万６０００円）の収入を得た。