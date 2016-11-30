鹿児島県施設の自販機「家賃」収入、１６年度７０００万円 入札導入で３０倍超
(2016 11/30 13:00)
地方自治法が改正され、０７年３月から庁舎や学校、警察署など公有施設の空きスペースを入札により貸し付けることが可能になった。県は０９年度設置分から福祉団体やＰＴＡ、生協が置く自販機を除き公募（３年契約）を始めた。
初年度の公募は８９台。入札の結果、設置料は計１８３１万３０００円となり、１台平均２０万６０００円の高値が付いた。その後、年々増やし、１６年度は計４６１台のうち２１４台が公募となり、計６９８０万８０００円（１台平均３２万６０００円）の収入を得た。
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