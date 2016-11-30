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誕生地に乃木静子の銅像　鹿児島市

(2016 11/30 22:00)
幕が取り払われた乃木静子像＝鹿児島市新屋敷町の甲突川左岸
　明治期の陸軍大将・乃木希典の妻、静子の銅像が鹿児島市新屋敷町の甲突川左岸の公園に完成し、２７日に除幕式があった。「乃木静子夫人奉賛会」（平瀬葉子会長）の会員など約３００人が集まり、完成を祝った。
　静子は明治天皇大喪の礼の夜、自宅で希典とともに殉死。賢夫人としてたたえられ、１９１９（大正８）年に今回と同じ誕生地に銅像が建立された。太平洋戦争末期に軍事資材として供出され、戦後も台座のみが残っていた。２０１４年に自治会関係者や有志が銅像復元のための奉賛会を設立し、募金活動などで資金を集めてきた。
 
（記事全文は１日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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