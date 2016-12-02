川内原発　三反園知事、１号機８日再稼働黙認

(2016 12/02 06:30)

鹿児島県の三反園訓知事は１日の県議会代表質問で、九州電力川内原発（薩摩川内市）の諸課題について話し合う検討委員会について、「再稼働がどうのこうので設置するわけではない」と述べ、現在定期検査中の１号機が再稼働する前の検討委設置にこだわらない考えを初めて示した。九電は８日にも１号機を再稼働する予定で、三反園知事はこれを黙認する構えだ。県民連合の柳誠子議員が、再稼働への対応について再々質問したのに対し答弁した。１週間後に迫る再稼働そのものについては、この日も明言を避けた。