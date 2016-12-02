TOP ＞ 鹿児島のニュース > 社会 ＞ エネルギー ＞ 川内原子力発電所

川内原発　三反園知事、１号機８日再稼働黙認

(2016 12/02 06:30)
川内原発に関する質問に答える鹿児島県の三反園訓知事＝１日、県議会
　鹿児島県の三反園訓知事は１日の県議会代表質問で、九州電力川内原発（薩摩川内市）の諸課題について話し合う検討委員会について、「再稼働がどうのこうので設置するわけではない」と述べ、現在定期検査中の１号機が再稼働する前の検討委設置にこだわらない考えを初めて示した。九電は８日にも１号機を再稼働する予定で、三反園知事はこれを黙認する構えだ。
　県民連合の柳誠子議員が、再稼働への対応について再々質問したのに対し答弁した。１週間後に迫る再稼働そのものについては、この日も明言を避けた。
 
（記事全文は２日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
特集「川内原発」
373news_twitをフォローしましょう
 
お取り寄せ、贈答なら 47CLUB（よんななクラブ）
 かごしまで仕事探すなら…今週の「なんにち求人 Web版」で！
 中規模 使い勝手いい みなみホール

フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

 
ニュース一覧 (最新 30 件)

…社会   …政治・経済   …くらし・文化   …スポーツ  


このページのトップへ▲
おはようネット
鹿児島県外にお住まいの方対象。インターネットで南日本新聞電子版をご覧になれるサービスです。
サービス案内ページ
サンプルはこちら ≫

ＰＲ特集

奄美なひととき

奄美に心奪われた執筆陣が、奄美群島の魅力を紹介するコラム。読んだら、行ってみたくなること間違いなし！

南日本新聞データベース

掲載記事100万件超。記事の切り抜きイメージをPDFで表示、気になる記事をスクラップ。申し込み受け付け中！
hot！注目！いちおし！
ガンバレ！鹿児島ユナイテッドＦＣ応援サイト
ニュース特集 川内原発
Felia! フェリア
３７３写真館　県高校総体
2016年度南日本文学賞 作品募集

ニュースランキング

コンテンツランキング

全国学力テスト
九州未来アワード
第３回地域再生大賞
Facebookもチェック!
南日本新聞社 373news.com
『不機嫌な果実SP』に新キャスト　山本裕典、南沢奈央、MEGUMIが出演
山田裕貴、クリスマスに失恋したエピソードを告白「人生ってなんてドラマチック」
元SKE48・柴田阿弥、テレ東『ウイニング競馬』MCに抜てき
清水富美加、22歳の誕生日「大人として生きていく」決意新たに
上橋菜穂子氏書き下ろし3分ミニドラマ『精霊の守り人 外伝』放送決定
data-ad-region="373">

373news.comに掲載しているコンテンツの著作権は、南日本新聞社または各情報提供者にあります。2次利用の可否は読者センターまでお問い合わせください。
Copyright Minami-Nippon Shimbun. All rights reserved.