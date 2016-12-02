豊漁「今季こそ」 シラスウナギ漁解禁
(2016 12/02 11:06)
志布志市と大崎町の境にある菱田川河口では、採捕者たちが腰まで海につかり、海面に目をこらしながら大きな網を動かした。採捕者らによると今年は昨季に比べ約２週間解禁日が早いこともあり、初日としては量は少なめ。ピークは１２月中旬から年末にかけてだという。
県内では近年、不漁が続き、昨季の採捕量は過去３番目に少ない３７７キロだった。資源保護のため漁期は２０１３年度から４季連続で短縮されており、今季は来年３月１日の日の出まで。
- 豊漁「今季こそ」 シラスウナギ漁解禁(12/02 11:06)
- 川内原発 三反園知事、１号機８日再稼働黙認(12/02 06:30)
- 冬の街彩る１２万球のイルミ 鹿児島市・みなと大通り公園(12/01 23:25)
- アマミノクロウサギ 県道で輪禍(12/01 22:50)
- 徳之島・剥岳林道を施錠 環境保護や盗掘防止目的(12/01 22:00)
- 鹿児島城（鶴丸城）跡に兵具所や排水溝確認(12/01 13:00)
- 政活費領収書、来年６月末からＨＰで公開 鹿児島市議会(12/01 06:30)
- 川内原発 耐震緊対所を了承 原子力規制委(11/30 23:00)
- 誕生地に乃木静子の銅像 鹿児島市(11/30 22:00)
- ＡＬＴ直伝のジャマイカ風カレー、伊佐農林高生が提供 伊佐市・大農林館祭り(11/30 20:00)
- 鹿児島県施設の自販機「家賃」収入、１６年度７０００万円 入札導入で３０倍超 (11/30 13:00)
- ダイヤモンド薩摩富士 開聞岳山頂、金剛の輝き(11/30 06:30)
- 鹿児島県内１０月の有効求人最高１．０９倍 ６カ月連続１倍台(11/29 23:00)
- 曽於の魅力、ネット配信 宮崎のタレント重信さん(11/29 22:00)
- 阿久根の食材使った料理３品 鶴翔高生が考案(11/29 20:00)
- シクラメン出荷が最盛期 伊佐・菱刈(11/29 13:00)
- 出水の鳥インフルエンザ、カモ２羽も高病原性(11/29 09:00)
- 芋掘り、お年寄りにお裾分け 南九州市・頴娃小(11/28 23:00)
- 湧水茶で乗り換え客おもてなし ＪＲ吉松駅(11/28 22:00)
- 「大将季」初競り最高２０万円 鹿児島市で出発式(11/28 20:00)
- 鹿児島県、世界の薩摩焼名品を調査へ １８年に展覧会開催(11/28 13:00)
- 着物姿あでやかに 出水で武家屋敷を歩こう会(11/28 06:30)
- 銀輪に水しぶき上げ大隅駆ける 鹿屋などでツール・ド・おおすみ(11/28 00:40)
- 鹿児島市長選、森氏が４選 投票率２５％、過去最低を更新(11/27 22:54)
- 書道家の武田さん、志布志のＰＲ動画撮影 池の中で「志」大書(11/27 20:50)
- 鹿児島市長選 期日前投票２万９７７７人、過去最高(11/27 13:00)
- えびの高原屋外アイススケート場が営業開始(11/27 06:30)
- 犬との快適な暮らし提案 鹿児島市で「わんわんフェスタ」(11/27 00:20)
- 高齢者の安全運転を推進 志布志で指導者養成講習会(11/26 22:30)
- イノシシの農作物被害減へ、専門家招き捕獲実習 錦江町(11/26 20:30)