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豊漁「今季こそ」　シラスウナギ漁解禁

(2016 12/02 11:06)
漁が解禁され、網でシラスウナギを追う採捕者ら＝１日午後６時半、大崎町の菱田川河口
　鹿児島県内のシラスウナギ（ウナギの稚魚）漁が１日、解禁された。国内有数の産地である志布志湾沿岸は、日没とともに解禁を待ちわびた採捕者が次々集まり、波打ち際で稚魚を追った。
　志布志市と大崎町の境にある菱田川河口では、採捕者たちが腰まで海につかり、海面に目をこらしながら大きな網を動かした。採捕者らによると今年は昨季に比べ約２週間解禁日が早いこともあり、初日としては量は少なめ。ピークは１２月中旬から年末にかけてだという。
　県内では近年、不漁が続き、昨季の採捕量は過去３番目に少ない３７７キロだった。資源保護のため漁期は２０１３年度から４季連続で短縮されており、今季は来年３月１日の日の出まで。
 
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