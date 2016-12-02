豊漁「今季こそ」　シラスウナギ漁解禁

(2016 12/02 11:06)

鹿児島県内のシラスウナギ（ウナギの稚魚）漁が１日、解禁された。国内有数の産地である志布志湾沿岸は、日没とともに解禁を待ちわびた採捕者が次々集まり、波打ち際で稚魚を追った。志布志市と大崎町の境にある菱田川河口では、採捕者たちが腰まで海につかり、海面に目をこらしながら大きな網を動かした。採捕者らによると今年は昨季に比べ約２週間解禁日が早いこともあり、初日としては量は少なめ。ピークは１２月中旬から年末にかけてだという。県内では近年、不漁が続き、昨季の採捕量は過去３番目に少ない３７７キロだった。資源保護のため漁期は２０１３年度から４季連続で短縮されており、今季は来年３月１日の日の出まで。