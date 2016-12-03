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西郷側近・桐野利秋の誕生日、墓前に献花　鹿児島・南洲墓地

(2016 12/03 13:00)
誕生日に合わせて豪華に花が飾られている桐野利秋の墓＝２日、鹿児島市上竜尾町の南洲墓地
　１２月２日は西郷隆盛の側近で西南戦争では薩軍の実質的な指揮官を務めた、桐野利秋の誕生日（旧暦）にあたる。鹿児島市の南洲墓地、桐野の墓前には今年も多くの花が手向けられた。
　南洲神社の鶴田伊都雄宮司（７２）によると、２０年以上も前から毎年誕生日に合わせ、女性とみられる同一人物が前日夜か早朝に飾り付けていくという。今年は黄色いバラやユリに加え、愛用したと逸話のある香水も供えられていた。
 
（記事全文は３日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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