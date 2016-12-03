閉校した旧一湊中の校歌、学習発表会で合唱　屋久島・一湊小

(2016 12/03 21:30)

屋久島町の一湊小学校で学習発表会があり、全校児童３４人が閉校した旧一湊中学校の校歌を合唱した。保護者や住民ら約７０人が参観し、今はなき古里の学びやを懐かしんだ。一湊中は２０１３年に閉校したが、住民から「校歌がなくなるのは寂しい」という声が強かった。これを受け、一湊小では毎月の「音楽集会」や月２、３回の「全校音楽」の時間に、旧一湊中の校歌などを歌っている。