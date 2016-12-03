閉校した旧一湊中の校歌、学習発表会で合唱 屋久島・一湊小
(2016 12/03 21:30)
一湊中は２０１３年に閉校したが、住民から「校歌がなくなるのは寂しい」という声が強かった。これを受け、一湊小では毎月の「音楽集会」や月２、３回の「全校音楽」の時間に、旧一湊中の校歌などを歌っている。
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