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閉校した旧一湊中の校歌、学習発表会で合唱　屋久島・一湊小

(2016 12/03 21:30)
旧一湊中学校の校歌を合唱する児童＝屋久島町の一湊小学校
　屋久島町の一湊小学校で学習発表会があり、全校児童３４人が閉校した旧一湊中学校の校歌を合唱した。保護者や住民ら約７０人が参観し、今はなき古里の学びやを懐かしんだ。
　一湊中は２０１３年に閉校したが、住民から「校歌がなくなるのは寂しい」という声が強かった。これを受け、一湊小では毎月の「音楽集会」や月２、３回の「全校音楽」の時間に、旧一湊中の校歌などを歌っている。
 
（記事全文は４日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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