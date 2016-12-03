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鹿児島レブナイズ１８敗目　島根に５７－８３

(2016 12/03 19:45)
　プロバスケットボール男子Ｂリーグ２部西地区の鹿児島レブナイズ（鹿児島Ｒ）は３日、霧島市の国分体育館で島根と再戦し、５７－８３で敗れた。通算成績は２勝１８敗となり、最下位の６位。
　鹿児島Ｒは１０、１１日、福島県の郡山総合体育館で福島と対戦する。
 
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