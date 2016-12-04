女殿様「松寿院」知って　西之表出身の女性、故郷に紙芝居寄贈

(2016 12/04 06:30)

江戸時代後期に港湾改修などで種子島の発展に尽くした女殿様「松寿院」の生涯を紹介しようと、西之表市住吉出身で兵庫県伊丹市在住の主婦田村きよ子さん（６３）が紙芝居を手作りした。１１月２８日、「故郷に興味や誇りを持つきっかけにして」と市教育委員会に寄贈した。松寿院は種子島家２３代久道の正室で、死別後に実質的に島を治めた。赤尾木港（現西之表港）の波止「築島」「沖の岸岐がんぎ」築造、塩田開発など大がかりな事業を手掛けた。中学卒業後すぐに島を離れた田村さん。昨年１１月に島に帰省した際、武家屋敷・月窓亭で村川元子さん＝鹿児島市在住＝の小説「松寿院 種子島の女殿様」を目にし、松寿院を初めて知って感動したという。「島の偉人の存在を知らなかったことが残念に思えた。子供のころに功績に触れてほしい」と、紙芝居化を思い立った。