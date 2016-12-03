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力作２６点展示　いちき串木野・薩摩金山蔵で南日本美展巡回展

(2016 12/03 23:00)
豊かな発想と技術が光る作品に見入る来場者＝３日、いちき串木野市の薩摩金山蔵
　第７１回南日本美術展の選抜巡回展（南日本新聞社主催、浜田酒造グループ特別協賛）が３日、いちき串木野市の薩摩金山蔵で始まった。上位入賞者や地元作家の感性と技術の光る力作が、来場者を楽しませている。２５日まで。無料。
　平面、立体、空間造形の３部門の計２６点（一部はパネルで紹介）を展示。南日本新聞社賞を受けた山ノ内竜夫さん（４９）＝鹿児島市＝の「祈りの涙」は、葛藤や劣等感を題材に発泡ウレタンに着色した立体で、高さ約２メートルの巨大な顔に多くの人が見入っていた。
　午前１０時～午後５時。火曜定休。薩摩金山蔵＝0996(21)2110。
 
（記事全文は４日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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