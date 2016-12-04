米大統領選で鹿児島大生調査　投票の大切さ再認識

(2016 12/04 13:00)

南日本新聞社は、鹿児島大学の渡邊弘准教授（４８）＝憲法学＝の協力を得て、選挙権を得た１年生を中心とする学生７７人に、トランプ氏が激戦の末、クリントン氏を破った米大統領選挙について、自由記述方式でアンケートした。「選挙に参加する大切さを再認識した」という意見が多く、１票の重みを実感する機会になったようだ。国のリーダーを国民が直接選ぶ仕組みについては賛否が分かれた。主要メディアの予想に反し、過激な発言を繰り返したトランプ氏勝利については「あり得ない」「衝撃的」など、想定外とする回答が大半を占めた。当選した理由を尋ねると、「分かりやすさ」「インパクト」「実行力」といった言葉が返ってきた。