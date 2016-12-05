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南日本音楽コン　岩切さん（宮崎市）グランプリ

(2016 12/05 13:00)
第６５回南日本音楽コンクールでグランプリを受賞した岩切達海さん（右）＝４日、鹿児島市民文化ホール
　第６５回南日本音楽コンクール（南日本新聞社主催、鹿児島信用金庫特別協賛、南日本新聞開発センター協賛、霧島国際音楽祭協力）のグランプリ選考会・表彰式が４日、鹿児島市民文化ホールであった。グランプリには木管部門の岩切達海さん（サクソフォン、宮崎学園高校１年）＝宮崎市＝が選ばれた。
　優秀賞を受けた９人と第３５回南日本ジュニアピアノコンクール優秀賞の小学生代表の計１０人が出場し、それぞれが感性豊かな音色を披露。岩切さんはクレストンの「ソナタ　Ｏｐ．１９　第１・３楽章」を洗練された響きとリズムで奏でた。記念のトロフィーと奨学金３０万円、２０１７年に開催される霧島国際音楽祭のマスタークラス受講枠が贈られた。
 
（記事全文は５日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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