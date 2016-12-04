財部北中跡「森の学校」に１０日、カフェオープン

(2016 12/04 20:40)

曽於市の財部北中学校跡で運営している職業訓練施設「たからべ森の学校」に１０日、カフェがオープンする。学びやの面影が残る場所を地域の集会などに使ってもらおうと、かつての職員室で当時の机や椅子を再利用。初日はマルシェや、校庭に特設したスクリーンでアニメ映画鑑賞会を開く。森の学校では農業人材育成科と調理実習科を開講中。約３０人が農業、調理に役立つ知識や技能を学んでいる。新たにできる「たかもりカフェ」は毎週金、土曜の午前１１時～午後４時に営業。コーヒーなどの飲み物や、訓練生が実習で生産した野菜を使ったランチを提供する予定だ。