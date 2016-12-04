(2016 12/04 23:00)

第３７回ランニング桜島（南日本新聞社など主催、ＮＴＴ西日本特別協賛）は４日、鹿児島市の桜島溶岩ランニングコースであった。県内外から昨年より１３００人多い約３６００人が出場。雄大な景色を楽しみながら冬の桜島路を快走した。曇り空の下、カラフルなウエア姿の参加者らは５キロ、１０キロなど３コースに分かれ、それぞれのペースで心地よい汗を流した。