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ランニング桜島快走

(2016 12/04 23:00)
一斉にスタートするハーフマラソンコースの参加者ら＝４日、鹿児島市桜島横山町
　第３７回ランニング桜島（南日本新聞社など主催、ＮＴＴ西日本特別協賛）は４日、鹿児島市の桜島溶岩ランニングコースであった。県内外から昨年より１３００人多い約３６００人が出場。雄大な景色を楽しみながら冬の桜島路を快走した。
　曇り空の下、カラフルなウエア姿の参加者らは５キロ、１０キロなど３コースに分かれ、それぞれのペースで心地よい汗を流した。
 
（記事全文は５日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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