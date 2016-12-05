TOP ＞ 鹿児島のニュース > スポーツ ＞ ラグビー

鹿児島市鴨池でラグビートップリーグ　桑水流、小瀧選手ら魅了

(2016 12/05 06:30)
地元出身選手らが出場したラグビー・トップリーグの熱戦を見守る観客席＝４日、鹿児島市の県立鴨池陸上競技場
　ラグビーのトップリーグ・東芝－コカ・コーラ戦が４日、鹿児島市の県立鴨池陸上競技場であった。リオデジャネイロ五輪７人制日本代表主将を務めたコカ・コーラの桑水流裕策（鹿児島工高出身）、日本代表候補で東芝の小瀧尚弘（鹿児島実高出身）両選手らが迫力のあるタックルを披露し、２５８０人の観客を魅了した。
　トップ選手同士のレベルの高い接戦に、スタンドから歓声が上がった。クラブチームに所属する鹿児島市の東谷山小学校６年原川開君は「桑水流選手のタックルが参考になった。もっとうまくなりたい」と感激していた。
 
373news_twitをフォローしましょう
 
お取り寄せ、贈答なら 47CLUB（よんななクラブ）
 中規模 使い勝手いい みなみホール
 かごしまで仕事探すなら…今週の「なんにち求人 Web版」で！

フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

 
ニュース一覧 (最新 30 件)

…社会   …政治・経済   …くらし・文化   …スポーツ  


このページのトップへ▲
おはようネット
鹿児島県外にお住まいの方対象。インターネットで南日本新聞電子版をご覧になれるサービスです。
サービス案内ページ
サンプルはこちら ≫

ＰＲ特集

南日本新聞データベース

掲載記事100万件超。記事の切り抜きイメージをPDFで表示、気になる記事をスクラップ。申し込み受け付け中！

奄美なひととき

奄美に心奪われた執筆陣が、奄美群島の魅力を紹介するコラム。読んだら、行ってみたくなること間違いなし！
hot！注目！いちおし！
ガンバレ！鹿児島ユナイテッドＦＣ応援サイト
ニュース特集 川内原発
Felia! フェリア
３７３写真館　県高校総体
2016年度南日本文学賞 作品募集

ニュースランキング

コンテンツランキング

全国学力テスト
九州未来アワード
第３回地域再生大賞
Facebookもチェック!
南日本新聞社 373news.com
給料日やボーナス前に役立つ!?　「お金ない」を伝える英語フレーズ
作曲家・新垣隆、最近はアイドルにご執心？
伝説のグラドル・堀江しのぶさん、秘蔵カットが公開　　日本におけるグラドルの第一人者
竜星涼、森川葵、健太郎、中村倫也、比嘉愛未が実写『先生！』出演
恵比寿☆マスカッツ、大人の身体測定に挑戦　悪ノリが過ぎて水着を剥ぎ取り…
data-ad-region="373">

373news.comに掲載しているコンテンツの著作権は、南日本新聞社または各情報提供者にあります。2次利用の可否は読者センターまでお問い合わせください。
Copyright Minami-Nippon Shimbun. All rights reserved.