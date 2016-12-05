鹿児島市鴨池でラグビートップリーグ　桑水流、小瀧選手ら魅了

(2016 12/05 06:30)

ラグビーのトップリーグ・東芝－コカ・コーラ戦が４日、鹿児島市の県立鴨池陸上競技場であった。リオデジャネイロ五輪７人制日本代表主将を務めたコカ・コーラの桑水流裕策（鹿児島工高出身）、日本代表候補で東芝の小瀧尚弘（鹿児島実高出身）両選手らが迫力のあるタックルを披露し、２５８０人の観客を魅了した。トップ選手同士のレベルの高い接戦に、スタンドから歓声が上がった。クラブチームに所属する鹿児島市の東谷山小学校６年原川開君は「桑水流選手のタックルが参考になった。もっとうまくなりたい」と感激していた。