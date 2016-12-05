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無事故願い毎年手紙　国分北小４年が運転手宛て２００通

(2016 12/05 20:00)
ドライバーへの手紙を書く児童ら＝霧島市の国分北小学校
　車のライトは早めに点灯して―。霧島市の国分北小学校の４年生が毎年、交通事故防止の願いを込めた手紙をドライバーに手渡している。年末年始交通事故防止運動の一環。８回目の今年も、運動スタート前日の９日、同市国分新町の県道国分霧島線で手紙２００通を配る予定だ。
　交通安全の輪を広げようと２００９年に始まった。手紙を入れた封筒には、学校宛ての官製はがきを同封。児童たちが育てた花の苗も一緒に手渡す。霧島交通安全協会によると、ドライバーの約６割から、お礼の返事が寄せられる。
 
（記事全文は６日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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