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内之浦に宇宙ファンの仮想国誕生　「国民」募る

(2016 12/05 22:00)
「ウチノウラキモツキ共和国」の国民票と冊子＝肝付町役場
　内之浦宇宙空間観測所を構え、「宇宙のまち」として活性化を図る肝付町の住民らが、仮想「ウチノウラキモツキ共和国」を建国した。“宇宙ファン”を「国民」として認定し、情報発信に取り組んでいる。２０日のイプシロンロケット２号機打ち上げを前に、「たくさんの人に興味を持ってもらいたい」と“国籍取得”を呼び掛けている。
　建国のアイデアは「きもつき宇宙協議会」から生まれた。同町内之浦を中心に観光業、商業、漁業関係者やロケット好きなど約２０人が集まり、４月に結成。月１回程度集まり、宇宙をテーマにしたイベント企画などを話し合っている。
　共和国には入会費５００円で加入でき、「国民票」カードがもらえるほか、随時配信されるメールマガジンで宇宙航空関連の情報が得られる。
 
（記事全文は６日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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