ＪＲ九州、来春制服一新 落ち着きと気品の黒基調
(2016 12/05 23:00)
レザーブランドのクリエーティブディレクター嶋崎隆一郎さんがデザイン、水戸岡鋭治さんが監修を担当。ホテルのコンシェルジュをイメージし、落ち着きと気品のある黒の生地を採用した。
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