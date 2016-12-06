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ＪＲ九州、来春制服一新　落ち着きと気品の黒基調

(2016 12/05 23:00)
４月から着用が始まるＪＲ九州の新制服
　ＪＲ九州は５日、駅員や運転士、客室乗務員、技術職の制服を、発足３０年を迎える２０１７年４月に変更すると発表、新制服をお披露目した。全面的な一新は１９８８（昭和６３）年以来初めて。
　レザーブランドのクリエーティブディレクター嶋崎隆一郎さんがデザイン、水戸岡鋭治さんが監修を担当。ホテルのコンシェルジュをイメージし、落ち着きと気品のある黒の生地を採用した。
 
（記事全文は６日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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