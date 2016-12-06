ＪＲ九州、来春制服一新　落ち着きと気品の黒基調

(2016 12/05 23:00)

４月から着用が始まるＪＲ九州の新制服

ＪＲ九州は５日、駅員や運転士、客室乗務員、技術職の制服を、発足３０年を迎える２０１７年４月に変更すると発表、新制服をお披露目した。全面的な一新は１９８８（昭和６３）年以来初めて。レザーブランドのクリエーティブディレクター嶋崎隆一郎さんがデザイン、水戸岡鋭治さんが監修を担当。ホテルのコンシェルジュをイメージし、落ち着きと気品のある黒の生地を採用した。