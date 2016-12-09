心一つに跳躍、長縄跳びで全国大会優勝 鹿児島・花野小６年生
(2016 12/08 22:00)
全国大会は、１０月２３日にあったＮＨＫ主催の「なわとびかっとび王選手権」。花野小６年生は、２０１２年から毎年出場しており、今年の６年生も、先輩たちの努力する姿に刺激を受け、５年生だった昨年４月から練習を始めた。
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