心一つに跳躍、長縄跳びで全国大会優勝　鹿児島・花野小６年生

(2016 12/08 22:00)

長縄跳びを通して絆づくりに取り組む鹿児島市の花野小学校の６年生（３９人）が、全国大会で日本一に輝いた。１学年１クラスならではのまとまりの良さが持ち味。決勝では心を一つにした会心の跳躍を見せ、「みんなのおかげ」と互いの健闘をたたえ合った。全国大会は、１０月２３日にあったＮＨＫ主催の「なわとびかっとび王選手権」。花野小６年生は、２０１２年から毎年出場しており、今年の６年生も、先輩たちの努力する姿に刺激を受け、５年生だった昨年４月から練習を始めた。