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心一つに跳躍、長縄跳びで全国大会優勝　鹿児島・花野小６年生

(2016 12/08 22:00)
優勝した６年１組のメンバー＝鹿児島市の花野小学校
　長縄跳びを通して絆づくりに取り組む鹿児島市の花野小学校の６年生（３９人）が、全国大会で日本一に輝いた。１学年１クラスならではのまとまりの良さが持ち味。決勝では心を一つにした会心の跳躍を見せ、「みんなのおかげ」と互いの健闘をたたえ合った。
　全国大会は、１０月２３日にあったＮＨＫ主催の「なわとびかっとび王選手権」。花野小６年生は、２０１２年から毎年出場しており、今年の６年生も、先輩たちの努力する姿に刺激を受け、５年生だった昨年４月から練習を始めた。
 
（記事全文は９日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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